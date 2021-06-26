

Министры иностранных дел Австрии, Румынии и Литвы побывали близ оккупационной линии

26.06.2021 15:13





Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, первый дипломат Литвы Габриэлюс Ландсбергис и глава внешнеполитического ведомства Румынии сегодня вместе с наблюдательной миссией ЕС побывали на участках административной пограничной линии «Южной Осетии». Информацию об этом распространяет Миссия наблюдателей ЕС (МНЕС).



Как сообщается, во время посещения Одзисского района руководитель МНЕС Марек Щигел ознакомил глав МИД трех стран со связанной с оккупированными территориями обстановкой с гуманитарной точки зрения и в плане безопасности. Он также подчеркнул, что пострадавшему от конфликта населению ограничивают право на свободу передвижения и другие права. Марек Щигел также сказал о процессе «бордеризации», возведении проволочных заграждений и наблюдательных пунктов.



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