

Глава МИД Австрии: Задержание граждан Грузии в оккупированных регионах незаконно

26.06.2021 21:42





Мы обеспокоены т.н. бордеризаций, это просто неприемлемо. Этот процесс еще более усилился в период пандемии COVID-19 и это то, что напрямую вредит жизни людей. Позвольте мне в этом контексте подтвердить, что задержание граждан Грузии незаконно и эти люди незамедлительно и безоговорочно должны быть освобождены, - об этом министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил на пресс-конференции в Тбилиси, на которой вместе с главами МИД Румынии и Литвы подытожил визит на Южный Кавказ.



«Евросоюз и в том числе наши три страны ясно поддерживают независимость и территориальную целостность Грузии, и этот вопрос не может стать предметом переговоров. Мы обеспокоены т.н. бордеризаций, это просто неприемлемо. Этот процесс еще более усилился в период пандемии COVID-19 и это то, что напрямую вредит жизни людей. Позвольте мне в этом контексте подтвердить, что задержание граждан Грузии незаконно и эти люди незамедлительно и безоговорочно должны быть освобождены.



Что касается соглашения от 19 апреля, да, к нему должны присоединиться все силы, и его нужно полностью осуществить», - заявил министр.



По его словам, визит глав МИД трех стран с мандатом Жозепа Борреля был плодотворным.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





