

Ландсбергис: Незаконно задержанный Заза Гахеладзе должен быть незамедлительно освобожден

26.06.2021 21:56





Мы поддерживаем требование властей Грузии, что незаконно задержанный Заза Гахеладзе должен быть незамедлительно освобожден, - об это министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил на пресс-конференции в Тбилиси.



По его словам, вопрос Гахеладзе очень болезнен для властей Грузии.



«Сегодня у нас были отличные встречи в Грузии. Было обсуждено очень много вопросов, поэтому я выделю те, которые считаю наиболее важными. Мы говорили о том, что Заза Гахеладзе должен быть немедленно освобожден. Это очень болезненный вопрос для властей Грузии, и мы поддерживаем их требование, что незаконно задержанный Заза Гахеладзе должен быть незамедлительно освобожден», - заявил Габриэлюс Ландсбергис.



Напомним, представители оккупационных сил незаконно задержали 33-летнего Зазу Гахеладзе 11 июля прошлого года возле крепости Схвило в Каспском муниципалитете. При незаконном задержании Заза Гахеладзе был ранен в ногу т.н. пограничниками.



5 февраля т.н. суд приговорил Зазу Гахеладзе к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы.



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