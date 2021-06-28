

Гражданская активистка Тамар Меаракишвили требует разговора с премьером Грузии

28.06.2021 13:57





Гражданская активистка из Ахалгори (оккупированный Россией Цхинвальский регион Грузии) Тамар Меаракишвили против которой в де-факто Южной Осетии возбуждены уголовные дела, требует разговора с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.



«Четыре года меня преследовали за активистскую деятельность. По желанию Бибилова, я формально я прохожу обвиняемой по трем уголовным делам.



Четыре года я не могу воспользоваться правом свободного передвижения. За все эти годы мне пришлось присутствовать на нескольких десятках судебных заседаний и допросов в прокуратуре.



Правительство Грузии избегает поднимать мою проблему. Если оно [правительство] и говорит обо мне, то это носит формальный характер, и они очень хорошо знают, что это не поможет облегчить мое положение.



Я прошу разговора с премьер-министром Гарибашвили. Я хотела поговорить с министром по примирению и гражданскому равенству Теей Ахвледиани, но на протяжении года, у нее не нашлось на это времени — каждый раз я получала отказ.



Я прошу, в течение недели, он [Гарибашвили] нашел время, чтобы поговорить о моих проблемах, в противном случае я прибегну к крайней форме протеста», — написала Меаракишвили на своей странице в Facebook.



Уголовное преследование гражданской активистки началось 16 августа 2017 года. Тогда т.н. прокуратура возбудила против Тамар Меаракишвили уголовное дело по обвинению в клевете на партию «Единая Осетия» и незаконном приобретении т.н. югоосетинского гражданства на основании поддельного документа.



Предыстория



Уголовное преследование гражданской активистки началось 16 августа 2017 года. Тогда т.н. прокуратура возбудила против Тамар Меаракишвили уголовное дело по обвинению в клевете на партию «Единая Осетия» и незаконном приобретении т.н. югоосетинского гражданства на основании поддельного документа.



С момента предъявления обвинения прошло почти 4 года. За это время Меаракишвили была ограничена в передвижениях и фактически находилась под домашним арестом.



Хотя т.н. Южноосетинский суд трижды полностью оправдал Меаракишвили по предъявленным обвинениям, прокуратура обжаловала все решения суда.



Народный защитник Грузии Нино Ломджария за самоотверженную борьбу в защиту прав пострадавшего населения в конфликтной зоне выдвинула ахалгорскую активистку Тамар Меаракишвили на премию ООН в сфере защиты прав человека и аналогичную премию Вацлава Гавела.



В 2018 году посольство Нидерландов в Грузии наградило Меаракишвили премией в области защиты прав человека — «Тюльпан».



В том же году Меаракишвили Южнокавказское региональное бюро Фонда Генриха Бёлля объявило гражданскую активистку Тамар Меаракишвили победителем проекта «Желательно вмешаться».





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