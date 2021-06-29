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Начинается 53-й раунд Женевских международных переговоров
29.06.2021 10:53
С сегодняшнего дня начинается 53-й раунд Женевских международных переговоров. По информации грузинской делегации, основным вопросом их обсуждения будет освобождение лиц, задержанных на оккупированных территориях.
По их же словам, критически важно выполнение Россией соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве ЕС 12 августа 2008 года и достижение прогресса в Женевских международных переговорах по главным вопросам повестки дня, таким как: создание на местах международных механизмов безопасности, неприменение силы, возвращение вынужденно перемещенных лиц и беженцев в свои дома.
По словам членов делегации, они приложат все усилия, чтобы в ходе очередного раунда Женевских международных стало возможно найти пути решения вызовов безопасности, проистекающих из российской оккупации, и проблем населения, пострадавшего от российско-грузинского конфликта.
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