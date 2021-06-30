

Президент Грузии обсудила с генсеком ООН вопрос Зазы Гахеладзе

30.06.2021 23:38





Президент Грузии Саломе Зурабишвили обсудила вопрос незаконно задержанного Зазы Гахеладзе с генеральным секретарем ООН и попросила международное сообщество содействовать его освобождению. Информацию распространяет Администрация президента.



Президент Грузии подняла этот вопрос на личной встрече с Антониу Гутерришем на международном форуме Generation Equality Forum в Париже.



Разговор коснулся тяжелой гуманитарной ситуации на оккупированных территориях Грузии и фактов нарушений прав человека, в том числе ограничения свободы передвижения оккупационным режимом и похищений людей.



Гражданин Грузии Заза Гахеладзе был незаконно задержан российскими оккупационными войсками 11 июля 2020 года, а 5 февраля 2021 года он был незаконно «приговорен» к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





