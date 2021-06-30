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Президент Грузии обсудила с генсеком ООН вопрос Зазы Гахеладзе


30.06.2021   23:38


Президент Грузии Саломе Зурабишвили обсудила вопрос незаконно задержанного Зазы Гахеладзе с генеральным секретарем ООН и попросила международное сообщество содействовать его освобождению. Информацию распространяет Администрация президента.

Президент Грузии подняла этот вопрос на личной встрече с Антониу Гутерришем на международном форуме Generation Equality Forum в Париже.

Разговор коснулся тяжелой гуманитарной ситуации на оккупированных территориях Грузии и фактов нарушений прав человека, в том числе ограничения свободы передвижения оккупационным режимом и похищений людей.

Гражданин Грузии Заза Гахеладзе был незаконно задержан российскими оккупационными войсками 11 июля 2020 года, а 5 февраля 2021 года он был незаконно «приговорен» к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы.

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