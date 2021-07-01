

Переговоры в Женеве: Москва недовольна итогами саммита НАТО, Тбилиси говорит о деструктивных шагах РФ

01.07.2021 10:42

Новости-Грузия



В Женеве 29-30 июня прошел очередной, 53-й раунд переговоров по безопасности и стабильности на Кавказе с участием Грузии, России, Абхазии, Цхинвальского региона, США и при сопредседательстве Евросоюза, ООН, ОБСЕ.



Участники встречались в двух отдельных рабочих группах, сосредоточенных на безопасности и гуманитарных вопросах. По информации пресс-службы МИД Грузии, основными темами переговоров стали «освобождение Зазы Гахеладзе и других незаконно задержанных граждан Грузии, активизация Россией процесса де-факто аннексии и незаконное присоединение части села Аибга, обострение гуманитарной ситуации на оккупированных территориях и обеспечение свободного передвижения местных жителей».



(Не)спокойная обстановка



По оценке грузинской стороны, подтверждением фактической аннексии Абхазии и Цхинвальского региона служит ситуация в селе Аибга Гагрского района.



«Грузинская делегация жестко поставила вопрос о провокационных шагах Москвы по одностороннему установлению грузино-российской государственной границы на сегменте оккупированной территории и присоединения части села Аибга к Краснодарскому краю, что было оценено как процесс незаконной аннексии», — говорится в заявлении грузинского МИДа.



Переговорщики из Тбилиси также говорили о процессе интеграции Абхазии в состав России в рамках программы, направленной на создание единого социально-экономического пространства. Кроме того, было подчеркнуто, что вопрос создания союзного государства обсуждается президентом России и лидером оккупационного режима в Сухуми.



«Было отмечено, что деструктивные попытки России по насильственному изменению суверенных границ в Европе являются незаконными и не могут повлечь каких-либо юридических результатов, поскольку они грубо нарушают фундаментальные нормы международного права и подрывают основанную на правилах международную систему», — считают в Тбилиси.



Здесь же были подняты следующие вопросы: частые провокации российских оккупационных сил и активизация процесса бордеризации, возведение искусственных заграждений и протягивание колючей проволоки вдоль административных границ, а также случаи незаконных арестов и похищений местных жителей.



Как говорится в заявлении сопредседателей, несмотря на ряд проблемных вопросов, «общая ситуация с безопасностью на местах была оценена как относительно спокойная и стабильная».



Российская сторона заявляет, что вместе с Сухуми и Цхинвали они исходят из необходимости дальнейшего наращивания усилий по укреплению безопасности «на земле».



«Скорейшее начало процесса делимитации границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией с их последующей демаркацией могло бы реально продвинуть взаимодействие на этом важном направлении», — говорится в заявлении на сайте МИД РФ.



Безопасность в регионе



Согласно итоговому заявлению сопредседателей Женевских дискуссии, «особое внимание было уделено ключевому пункту повестки, касающемуся неприменения силы и международных мер безопасности».



Грузинская сторона заявила о «продолжающейся милитаризации оккупированных территорий, незаконных военных учениях и регулярных нарушениях воздушного пространства Грузии» со стороны России. Кроме того, они указали, что «продолжающаяся ползучая оккупация» у села Чорчана Хашурского муниципалитета увеличивает риски «широкомасштабной эскалации конфликта».



Российская, абхазская и цхинвальская делегации продолжают требовать от Тбилиси оформить соглашение о неприменении силы в отношениях с Цхинвали и Сухуми. Тбилиси отказывается от подобных договоренностей, поскольку это будет означать признание двух регионов сторонами конфликта. Центральные власти Грузии требуют от Москвы взять на себя обязательства о неприменении силы против Грузии, на что Москва заявляет, что не признает себя стороной конфликта и потому отказывается подписать данное соглашение.





«Актуальность данного документа возрастает на фоне конкретных действий США и НАТО по военному «освоению» территории Грузии и черноморского бассейна, о чем красноречиво свидетельствуют итоги состоявшегося недавно в Брюсселе очередного саммита альянса, проходящие в настоящее время военно-морские учения НАТО в Черном море Sea Breeze», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.



Беженцы, ВПЛ и демарш



Инициатива Тбилиси обсудить вопрос возвращения грузинских беженцев и вынужденно перемещенных лиц (ВПЛ) в Абхазию и Цхинвальский регион, как и прежде вызвала демарш со стороны российской делегации, а также представителей Сухуми и Цхинвали.



В Москве заявляют, что обсуждение данной проблематики в женевском формате невозможно «в условиях, когда представители Абхазии и Южной Осетии по-прежнему лишены права представить в Нью-Йорке свою точку зрения на этот счет».



«Из-за того, что некоторые участники отказались от участия, предметное обсуждение ключевого вопроса о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ) и беженцах не состоялось», — заявляют сопредседатели.



Позитивные итоги



По информации сопредседателей, все участники «подтвердили важность и приверженность» процессу Женевских международных дискуссий. Одновременно стороны выразили готовность работать для преодоления проблем безопасности и гуманитарных проблем, как это предусмотрено соглашением о прекращении огня из шести пунктов от 2008 года.



«Обсуждались также возможные совместные усилия по удовлетворению постпандемических потребностей сообществ и смягчению воздействия пандемии на гуманитарную и социально-экономическую ситуацию. В этой связи сопредседатели отметили конструктивное сотрудничество между участниками», — подчеркнуто в заявлении на сайте ОБСЕ.



Сопредседатели приветствовали продолжающееся функционирование Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) в Эргнети и подчеркнули необходимость как можно скорее возобновить регулярные заседания МПРИ в Гали.



Также были обсуждены аспекты концепции «Женщины, мир и безопасность».



«В этом контексте сопредседатели изучили способы активизации взаимодействия в рамках Женевских переговоров для рассмотрения способов воздействия конфликта на женщин и мужчин, а также для продвижения инклюзивных процессов», — сообщили они.



Сопредседатели призвали всех участников «активизировать усилия по укреплению доверия, рассмотреть все элементы всеобъемлющей безопасности и обеспечить конструктивное сотрудничество с международными гуманитарными и правозащитными организациями».



Стороны договорились провести следующий раунд Женевских переговоров 12-13 октября 2021 года.



Женевские дискуссии проводятся с октября 2008 года при посредничестве ЕС, ООН и ОБСЕ. В их основе лежат договоренности, достигнутые после августовской войны – соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Во встречах в Женеве принимают участие делегации Грузии, России, США, представители абхазской и югоосетинской сторон. Это единственный формат переговоров между Грузией и РФ, где рассматриваются вопросы, связанные с обязательствами о неприменении силы, создании международных механизмов безопасности и возвращения вынужденных переселенцев в свои дома.



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