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Гварамиа: «Россия готовится вернуть свое военное присутствие в Афганистане»
03.07.2021 18:29
«Россия готовится вернуть свое военное присутствие в Афганистане» - так прокомментировал эксперт по национальной безопасности и российско-грузинским отношениям Гоча Гварамиа заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова касающегося вывода войск НАТО из Афганистана, подчеркнув что на севере страны начали стягиваться игиловцы.
Эксперт полагает, что в заявлении Лаврова просматриваются далеко идущие планы Кремля вернуть свое военное присутствие в Афганистане.
«В заявлении Лаврова никто не обратил внимание, что глава МИД РФ «случайно» талибов, порожденных Советским Союзом и ныне контролируемых современной Россией, назвал игиловцами. Вроде маленькая оговорка, но она меняет в корне подход к вопросам безопасности. Если говорить о талибах, то это сугубо внутренние дела Афганистана, и Россия не сможет вмешаться наподобие Сирии. А так, заявив о присутствии иголовцев, она в целях «обеспечения безопасности» делает для себя некий военно-политический коридор для ввода войск в Афганистан. А чем это однажды обернулась для Афганистана, да и для остального мира - помнят многие» - заявил Гварамиа.
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