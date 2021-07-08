

В Эргнети обсудили вопрос обеспечения поливной водой сел на линии оккупации

08.07.2021 19:34





В селе Эргнети Горийского муниципалитета прошла техническая встреча в формате Механизма предотвращения и реагирования на инциденты. Одной из основных тем на встрече был вопрос обеспечения поливной водой сел расположенных вдоль оккупационной линии.



Как отметил представитель СГБ Грузии Иракли Антадзе, целью сегодняшней встречи было наметить конкретные меры по решению возникающих в этой сфере проблем.



«Мы обсудили вопрос обеспечения водой сел, расположенных вдоль оккупационной линии, в период поливного сезона. Как известно, сейчас поливной сезон, жара, поэтому есть проблемы с подачей поливной воды. Целью сегодняшней встречи было обсуждение этих вопросов. Намечены конкретные меры, которые будут реализованы в ближайшие дни», — сказал Антадзе.



Он также отметил, что договоренность о подаче поливной воды в села была достигнута два года назад.

«Это соглашение действительно и, конечно, в силе, но периодически, особенно в жаркие дни, уровень воды в реке понижается и села снабжаются водой в ограниченном количестве. Поэтому мы собрались сегодня, чтобы обсудить вопросы по решению этой проблемы и ее минимизации», — сказал представитель СГБ.



На сегодняшней встрече обсуждался также вопрос об освобождении незаконно задержанных сограждан Зазы Гахеладзе и Геннадия Бестаева.



«Как вы знаете, в следующий вторник состоится очередное заседание в рамках Механизма предотвращения и реагирования на инциденты, где одной из основных тем обсуждения станет вопрос незаконной т.н. бордеризации. Также главной темой обсуждения станет вопрос наших соотечественников Зазы Гахеладзе и Геннадия Бестаева. В какой-то степени разговор коснулся и этой темы, работа ведется не только от встречи к встрече, консультации проводятся практически ежедневно», — сказал Антадзе.



Механизм предотвращения и реагирования на инциденты (IPRM) был создан в рамках Женевских международных дискуссий для обсуждения происшествий на местах и быстрого реагирования на них. Грузинскую сторону на текущих встречах представляют Аппарат государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия и Служба государственной безопасности.



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