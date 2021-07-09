

Шила в мешке не утаишь – Москва призналась, что дружит с террористами

09.07.2021 15:55



Дмитрий Беляев



После вчерашней информации, распространенной российскими СМИ о том, что в столице РФ гостит политическая делегация движения «Талибан», признанная Россией террористической организацией и запрещенная на территории страны решением Верховного суда, официальная Москва вынуждена была признать данный факт.



МИД РФ официально заявил о двухдневных неких консультациях с талибами, «случайно» упустив маленькую деталь – не указал, что это представители террористической организации. Более того, согласно действующему законодательству РФ, в любом материале с упоминанием таких организаций обязательно должно быть указано, что они причислены к террористическим организациям и запрещены на территории России. Видимо МИД РФ стоит над законом, и в зависимости от ситуации, террористов могут принимать как друзей.



Хотя, чему удивляться, ведь «Талибан», как и другие террористические организации «со стажем» более 30 лет, являются детищем «великого и могучего» СССР. Советский Союз правда канул в омут истории, но Москва все еще стоит, она все та-же и с прежними амбициями.



Эти «консультации» интересны тем, что они проходят на фоне происходящих событий в Афганистане:



- Коалиционные силы НАТО начали процесс вывода войск с Афганистана, и максимум до конца сентября должны завершить этот процесс



- Силы движения «Талибан» (уже не для кого не секрет, что за этой террористической организацией стоим мы – Россия) активировались на севере Афганистана и отжали у государственных войск более 100 районов и вытесняют их к границе Таджикистана, где у России находится самая большая военная база в не государства



- Противники «Талибана» начинают консолидироваться и создавать коалиционные силы для отпора талибов



- Примерно две недели назад глава МИД РФ Лавров назвал вывод коалиционных сил НАТО безответственными, так как этот процесс «подрывает стабильность в регионе» и заявил, что Россия не допустит этой дестабилизации



В такой ситуации в друг в Москву с визитом приезжает делегация террористической организации «Талибан», и проводит двухдневные «консультации» на высшем уровне.



Такой шаг Москвы в мировом сообществе могут воспринять как пособничества терроризму. Хотя нашим заседателям в Кремле мнение других не интересны. У нас все свое, начиная с суверенной демократии, заканчивая суверенным - Русским миром. То, что для всех является терроризмом, для нас освободительное движение, диктаторы и узурпаторы – для нас друзья и борцы за свободу…



После всего, мы удивляемся почему против нас ополчился весь мир, и в придачу еще называют страной-пособником терроризма.



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