

В Эргнети проходит встреча в рамках МПРИ

13.07.2021 14:02





В Эргнети проходит встреча Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них.



На встрече стороны обсудят развитие ситуации на линии оккупации. Главным вопросом станет освобождение граждан Грузии, незаконно задержанных де-факто режимом. У Зазы Гахеладзе самый суровый приговор — он приговорен к 12 годам и шести месяцам лишения свободы. Сегодня на встрече грузинская сторона поднимет вопрос о безоговорочном освобождении Гахеладзе.



На встрече также будут обсуждаться гуманитарные вопросы. Специалисты приступят к изучению ирригационных систем в селах, граничащих с оккупационной линией. К техническим работам будут привлечены представители как центральных властей Грузии, так и де-факто Цхинвали. Речь идет о канале Тирифи-Салтвиси, исток которого находится на оккупированной территории, им пользуются более 30 как грузинских, так и осетинских сел.



На встрече также будет обсуждаться передвижение населения через КПП «Ахалгори».



«Ключевой вопрос встречи — освобождение граждан Грузии Зазы Гахеладзе и Геннадия Бестаева. Процесс имеет динамику, и работа над этим вопросом ведется не только на этих встречах, но и ежедневно. По ряду причин я воздержусь от подробностей. Также мы поговорим обо всех важных инцидентах, наблюдавшихся вдоль линии оккупации со времени предыдущей встречи, включая процесс т.н. бордеризации, который активно ведется вдоль линии оккупации», — заявил заместитель директора аналитического управления СГБ Ираклий Антадзе.



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