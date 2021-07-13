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СГБ сделало заявление о прошедшей в Эргнети встрече в рамках МПРИ
13.07.2021 20:56
101-е заседание в формате Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (IPRM) завершилось в селе Эргнети Горийского района. В связи с этим Служба госбезопасности Грузии распространила заявление.
«Представители Службы государственной безопасности настоятельно потребовали безоговорочного освобождения граждан Грузии Зазы Гахеладзе и Геннадия Бестаева, незаконно задержанных оккупационными войсками.
На встрече также обсуждались все значительные инциденты в оккупированном регионе и прилегающих районах, произошедшие после предыдущей встречи, которые наносят огромный ущерб и ставят под угрозу личную безопасность местных жителей, а также ограничивают свободное передвижение вдоль линии оккупации.
Также был сделан упор на продолжающейся незаконной бордеризации вдоль линии оккупации.
Следующее заседание в рамках Механизма предотвращения и реагирования на инциденты назначено на 27 сентября 2021 года», - говорится в заявлении СГБ.
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