

СГБ сделало заявление о прошедшей в Эргнети встрече в рамках МПРИ

13.07.2021 20:56





101-е заседание в формате Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (IPRM) завершилось в селе Эргнети Горийского района. В связи с этим Служба госбезопасности Грузии распространила заявление.



«Представители Службы государственной безопасности настоятельно потребовали безоговорочного освобождения граждан Грузии Зазы Гахеладзе и Геннадия Бестаева, незаконно задержанных оккупационными войсками.



На встрече также обсуждались все значительные инциденты в оккупированном регионе и прилегающих районах, произошедшие после предыдущей встречи, которые наносят огромный ущерб и ставят под угрозу личную безопасность местных жителей, а также ограничивают свободное передвижение вдоль линии оккупации.



Также был сделан упор на продолжающейся незаконной бордеризации вдоль линии оккупации.



Следующее заседание в рамках Механизма предотвращения и реагирования на инциденты назначено на 27 сентября 2021 года», - говорится в заявлении СГБ.



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