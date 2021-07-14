

Оккупанты освободили незаконно удерживаемого гражданина Грузии

14.07.2021 17:57





Оккупанты освободили незаконно удерживаемого гражданина Грузии Зазу Гахеладзе. По информации осетинской стороны, его "помиловал" лидер оккупационного режима Анатолий Бибилов.



Оккупанты задержали гражданина Грузии, жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе 11 июля 2020 года возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу, после чего перевезли в Цхинвали, где и удерживали его до сих пор незаконно.



Информацию об освобождении Гахеладзе подтверждают и в аппарате госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства.



По имеющейся информации, Гахеладзе могут передать грузинской стороне в селе Эргнети в 19:00 по тбилисскому времени.



Следует отметить, что взамен на освобождение Гахеладзе грузинская сторона освободила жителя Цхинвали В. Габозова. Он уже передан цхинвальской стороне.



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