

Оккупанты передали Зазу Гахеладзе грузинской стороне

14.07.2021 19:43





Заза Гахеладзе, освобожденный из заключения оккупационного режима, находится на территории, контролируемой центральным правительством Грузии. Как сообщает журналист Первого канала Грузии, передача Зазы Гахеладзе грузинской стороне произошла в селе Эргнети.



В Эргнети находятся премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.



Сегодня оккупационным режимом освободил Зазу Гахеладзе.



Житель села Квемо Чала муниципалитета Каспи Заза Гахеладзе был задержан оккупационными войсками 11 июля 2020 года недалеко от крепости Схвило, во время задержания российские военные ранили его в ногу.



Де-факто власти обвинили Зазу Гахеладзе, помимо нарушения т.н. границы, в «посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа» .



5 февраля т.г. так называемый суд оккупированного Цхинвали приговорил Зазу Гахеладзе к 12 годам и шести месяцам незаконного лишения свободы.



Премьер-министр Ираклий Гарибашвили в мае встретился с членами семьи Зазы Гахеладзе и отметил, что центральное правительство Грузии использует все доступные рычаги для его немедленного освобождения, вопрос Зазы Гахеладзе поднимался на высоком политическом уровне, активно обсуждался с международными партнерами и на встречах в рамках Женевских переговоров и Механизма предотвращения и реагирования на инциденты. В то же время в июне Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II написал письмо Патриарху России Кириллу с просьбой о помощи в освобождении Зазы Гахеладзе.



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