|
|
|
Карл Харцель: Хорошо, что Заза Гахеладзе возвращается к семье, незаконные задержания недопустимы
15.07.2021 11:03
Хорошо, что Заза Гахеладзе возвращается к семье. Незаконные задержания недопустимы, - об этом на своей странице в «Твиттере» пишет посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель.
«Я рад, что Евросоюз посредством наблюдательной миссии в Грузии, горячей линии и встреч Механизмов по превенции инцидентов и реагированию на них способствовал этому позитивному результату», - заявляет Карл Харцель.
Для справки, представители оккупационного режима незаконно задержали Зазу Гахеладзе 11 июля прошлого года. Цхинвальский т.н. суд приговорил его к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы. Т.н. президент оккупированной «Южной Осетии» Анатолий Бибилов помиловал Зазу Гахеладзе 14 июля.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна