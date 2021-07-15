

Карл Харцель: Хорошо, что Заза Гахеладзе возвращается к семье, незаконные задержания недопустимы

15.07.2021 11:03





Хорошо, что Заза Гахеладзе возвращается к семье. Незаконные задержания недопустимы, - об этом на своей странице в «Твиттере» пишет посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель.



«Я рад, что Евросоюз посредством наблюдательной миссии в Грузии, горячей линии и встреч Механизмов по превенции инцидентов и реагированию на них способствовал этому позитивному результату», - заявляет Карл Харцель.



Для справки, представители оккупационного режима незаконно задержали Зазу Гахеладзе 11 июля прошлого года. Цхинвальский т.н. суд приговорил его к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы. Т.н. президент оккупированной «Южной Осетии» Анатолий Бибилов помиловал Зазу Гахеладзе 14 июля.



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