

Российские оккупанты возле Коды роют танковые окопы

16.07.2021 13:50





Российские оккупанты возле леса, прилегающего к селам Цахвли и Чорчана, уже роют танковые окопы– об этом распространяет информацию представитель антиоккупационного движения «Сила в единстве» Давид Кацарава. Он также опубликовал сделанные на месте фотографии.



Оккупанты действуют недалеко от леса, находящегося возле села Кода, в нескольких метрах от автобана. По информации Кацарава, стоянка, опорудованная для специальной тяжелой техники на границе оккупационной линии у села Кода, впервые была замечена 10 июля, с тех пор количество таких окопов увеличилось до пяти.



«Эти окопы расположены точно возле линии оккупации, это подготовка, и в этих окопах будет размещена тяжелая техника», - говорит Кацарава.



По его словам, мы в любой момент можно ожидать агрессивных действий или демонстрации силы со стороны российских оккупационных сил.





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