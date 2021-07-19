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Владимир Зеленский находится на абхазской линии российской оккупации


19.07.2021   12:55


Президент Украины Владимир Зеленский прибыл к линии оккупации.

Зеленский направился к Ингурскому мосту прямо из международного аэропорта Батуми.

Президент Украины прибыл в Грузию около часа назад. В аэропорту его встречали председатель правительства Аджарской Автономной Республики Торнике Рижвадзе, заместитель министра иностранных дел Лаша Дарсалия и посол Грузии в Украине Темур Шарашенидзе.

Как известно, Зеленский выступит на Батумской международной конференции. Основная тема конференции – соглашение Грузии, Украины и Молдовы в рамках «Ассоциированного трио».

Кроме того, президент Украины вместе с президентами Грузии и Молдовы примет участие в совместной встрече с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

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