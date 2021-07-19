

Марек Щигель: Я благодарен президенту Украины за его интерес к работе МНЕС в Грузии

19.07.2021 14:45





«Я имел удовольствие поприветствовать и предоставить информацию президенту Украины Владимиру Зеленскому на Ингурском мосту», — написал на своей странице в Twitter глава Миссии Наблюдателей ЕС (МНЕС) в Грузии Марек Щигель.



По словам Щигеля, он предоставил Владимиру Зеленскому информацию о гуманитарной ситуации пострадавшего от конфликта населения на оккупационной линии, которая сильно осложнена из-за пандемии.



По словам Щигеля, он благодарен за то, что президент Украины проявил интерес к работе МНЕС в Грузии.



«Я объяснил гуманитарную ситуацию пострадавшего от конфликта населения на административной разделительной линии Абхазии, которая еще более усложнилась из-за пандемии коронавируса. Я благодарен президенту Украины за его интерес к работе МНЕС в Грузии», — написал Марек Щигель.



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