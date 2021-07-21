

Почему первые лица Грузии не посещают линию оккупации?

21.07.2021 17:20

NetGazeti



Когда президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Грузию посетил Ингурский мост на оккупационной линии у де-факто границы с Абхазией, из грузинских госчиновников его сопровождал только заместитель министра иностранных дел Грузии. Во время визита на линию оккупации канцлера Германии Ангелы Меркель, рядом не оказалось ни одного высокопоставленного представителя правительства Грузии.



Такую же ситуацию можно было наблюдать и во время других визитов высокопоставленных политиков США и Европы.



Кто должен сопровождать иностранных визитеров к линии оккупации? И в чем состоит важность этого вопроса? С этими вопросами Netgazeti обратилась к экспертам-международникам.



В чем состоит важность посещения линии оккупации

Традиция посещения линии оккупации существует уже много лет. Этот жест — один из способов продемонстрировать неприемлемость оккупации и выразить поддержку живущим там людям. Однако в последнее время представители грузинских властей нечасто бывают у линии оккупации. Например, один из последних визитов Саломе Зурабишвили в село Атоци был в ноябре 2018 года, когда она еще была кандидатом в президенты. Уже будучи президентом, Зурабишвили заявила, что посетит линию оккупации, тогда когда сочтет это необходимым.



«Я думаю, что я была на линии оккупации семь раз, начиная с Рухи, Никози, Гремисхеви. Я приеду туда когда посчитаю нужным, а не по чужому расписанию», — сказала Саломе Зурабишвили в 2019 году .



Как и президент, персоны занимавшие последние годы пост премьера Грузии, впрочем, как и действующий премьер-министр Ираклий Гарибашвили, не отличались рвением посетить оккупационную линию.



После того, как Гарибашвили был назначен премьер-министром во второй раз в феврале 2021 года, он прибыл на линию оккупации 14 июля во время освобождения Зазы Гахеладзе, задержанного российскими оккупантами.



Эксперты в области международной политики считают, что подобный подход первых лиц страны следует пересмотреть. По словам Валерия Чечелашвили, старшего научного сотрудника «Фонда Рондели», чем раньше они пересмотрят свою позицию, тем лучше как для них, так и для граждан, проживающих вдоль оккупационной линии. Как, впрочем, и для авторитета государства в целом.



«Это не укрепляет общественную репутацию ни премьер-министра, ни президента. Чем раньше они пересмотрят эту практику и вернутся к нормальной международной практике, включая международную практику протокола, согласно которой принимающая сторона несет ответственность за визитера, и он не должен оставаться без внимания принимающей стороны.



Что касается внимания, которое мы должны уделять людям, живущим по линии оккупации, то эти люди, по сути, герои. Они защищают государственность Грузии, часто ценой своей жизни, и им нужно особое внимание и особая политика по отношению к ним. Поэтому определенные мероприятия должны проводиться там постоянно.



Очевидно, что этот регион не должен оставаться без внимания премьер-министра и президента», — сказал Netgazeti Валерий Чечелашвили.



Тенгиз Пхаладзе, который занимал должность секретаря по внешним отношениям при бывшем президенте Грузии Георгии Маргвелашвили также считает, что как грузинским, так и иностранным официальным лицам важно посещать линию оккупации. По его словам необходимо, что люди, живущие там, почувствовали, что им уделяется особое внимание.



Здесь есть два основных послания, о том, что мы не смирились с оккупацией и поддержка этих людей. Здесь важно проявлять постоянное внимание и надо совершать сюда частые визиты.



Их жизнь каждую минуту находится в опасности. Поэтому этим людям нужно особое внимание, и они должны постоянно его чувствовать», — сказал Тенгиз Пхаладзе.



Бывший госсекретарь по иностранным делам не мог вспомнить случая, когда представители администрации экс-президента не сопровождали бы иностранные делегации к линии оккупации.



«Не было случая, чтобы у нас была делегация, а нас там не было. Я говорю, что когда мы установили эту традицию посещения линии оккупации, я думаю, что помню всех президентов, которые там были. Само собой разумеется, что это очень важно. В некоторых случаях это делает [сопровождает] Миссия наблюдателей ЕС. Например, когда Шарль Мишель приехал и посетил линию оккупации, я знаю, что по просьбе Евросоюза его сопровождали представители миссии ЕС», — сказал Тензгиз Пхаладзе.



Однако Пхаладзе отмечает, что во время визита Владимира Зеленского протокол был прописан иначе, поскольку в стране находилось несколько делегаций высокого уровня.



Поскольку президент Украины находился в Грузии по приглашению Саломе Зурабишвили, мы попытались уточнить у президента, каков протокол визита Зеленского, но мы не смогли получить ответа.



Мы также обратились с вопросом к Министерству иностранных дел и Аппарату государственного министра по примирению и гражданскому равенству. Нас интересовало их объяснение, почему ни кто из руководителей ведомств не сопровождал президента Украины. Однако мы не получили ответа.



Кому следует сопровождать иностранные делегации на линии оккупации



По словам Валерия Чечелашвили, такие посещения оговариваются соответствующим протоколом, и это может быть собственное желание гостя выехать без представителя принимающей страны.

«Конечно, высокопоставленный чиновник должен сопровождать главу государства или правительства, когда он направляется к разделительной линии, потому что этим, мы подтверждаем, что это наша территория.



Этим мы подчеркиваем, что мы противостоим оккупации. Кроме того, должностным лицам на местах предоставляется возможность продолжить общение с гостями и они могут использовать эту возможность для предоставления дополнительной информации о ситуации. Кроме того, местные жители, тоже очень важны», — сказал Чечелашвили, добавив, что визит Зеленского следует отличается от других, так как он находился в Грузии в рамках Батумской конференции:



«Заместитель министра иностранных дел должность не того уровня, что бы сопровождать президента, но я не знаю, как там были детали протокола. Может быть, потому, что Зеленский поехал туда импровизировано и это не было предусмотрено протоколом».





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