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От коронавируса скончался «главный переговорщик» Цхинвали Борис Чочиев
23.07.2021 18:32
От осложнений, вызванных коронавирусом, скончался югоосетинский политик Борис Чочиев. В июле 63-летний Чочиев заболел Covid-19. После того, как его состояние ухудшилось, политика перевезли в одну из клиник Северной Осетии, но врачи не смогли спасти его жизнь.
Борис Чочиев в разные годы занимал разные должности в де-факто правительстве. Он возглавлял «комитет по делам национальностей», был де-факто министром по особым делам, руководил югоосетинской частью Смешанной контрольной комиссии по урегулированию конфликта, а после войны августа 2008 года много лет участвовал в переговорном процессе.
В 2012-м Чочиев возглавил «президентскую» администрацию, а позже стал де-факто советником президента. В 2017 году был освобожден от должности новым цхинвальским лидером Анатолием Бибиловым. В последние годы он перестал заниматься политической деятельностью.
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