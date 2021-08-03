

Гарибашвили: Мы должны сделать безальтернативным проживание с нами абхазов и осетин

03.08.2021 16:42





Мы должны сделать безальтернативным проживание с нами абхазов и осетин; Это должно быть нашей задачей. Это нужно делать каждый день в течение следующих 10 лет и это должно быть заботой нашего правительства и нашего народа, всех нас вместе, — об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил в своем выступлении на презентации десятилетнего плана развития аппарата государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства.



По словам главы правительства, единственный выход для этого — развитие и процветание. Однако, по его словам, в условиях искусственно созданного политического кризиса в Грузии трудно кого-либо убедить в перспективности жизни с единой Грузией.



«Главное — добиться политической стабильности в Грузии. Долгосрочная политическая и экономическая стабильность, которая станет твердой гарантией выхода из сложной социально-экономической ситуации, решения реальных проблем нашего населения и обеспечения благополучия для каждой семьи. Только после этого Грузия станет привлекательной и безальтернативной для наших абхазских и осетинских братьев. Мы хорошо помним, было время, когда еще в советское время Абхазию и Сухуми называли Черноморской Ривьерой. Почему мы не можем рассматривать перспективу того, что может возникнуть такая же реальность?! С реальной разработкой, с реальными проектами. Все в наших руках. Мы должны убедить наших абхазских и осетинских братьев и сестер, наших сограждан, что единственная альтернатива для них, для их развития, для их детей — это сосуществование с грузинами в нашей единой, сильной Грузии. Наша внешняя политика незаменима, этот процесс необратим, мы должны стать членами Европейского Союза, и мы делаем все для этого», — заявил премьер.





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