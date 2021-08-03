

Гарибашвили: Оккупация - главнейший вызов для страны

03.08.2021 16:50





Результатом нашей неправильной политики является то, что в начале 90-х годов у нас были гражданское противостояние, гражданская война, братоубийство. Затем мы повторили ошибку в 2008 году, когда не смогли избежать тяжелейшей провокации, которая обусловила оккупацию наших собственных исторических территорий и т.н. политику признания», - об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на представлении 10-летней стратегии госминистра по вопросам примирения и гражданского равенства.



Как отметил премьер, оккупация – главнейший вызов для страны и каждый шаг должен быть ориентирован на результат.



«Главный вызов нашей страны – это вопрос территориальной целостности. Оккупация является нашим главнейшим вызовом. Мы слышим много разговоров со стороны тех или иных людей, политиков. Со своей же стороны мы следуем последовательной прагматичной и мирной политике. Разумеется, каждый наш шаг должен быть ориентирован на результат.



Мы очень хорошо понимаем, что было допущено очень много ошибок. Скажу откровенно, что начиная с первого дня нашей независимости, мы допустили весьма много ошибок. Результатом неправильной политики является то, что в начале 90-х годов у нас были гражданское противостояние, гражданская война, братоубийство. Мы временно потеряли территории, затем повторили ошибку в 2008 году, когда не смогли избежать тяжелейшей провокации, которая обусловила оккупацию наших собственных исторических территорий и т.н. политику признания, к которой прибегла Российская Федерация. Наше правительство успешно справляется с этим вызовом, посредством усилий наших дипломатов в направлении политики непризнания, но этот вызовов все еще остается проблемой», - отметил премьер.













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