

МИД Грузии сделал заявление об очередных деструктивных действиях России

05.08.2021 11:05





Утверждение президентом России т.н. соглашения о «Двойном гражданстве и упрощенной процедуре получения российского гражданства» с оккупационным режимом Цхинвали является продолжением незаконной оккупации Москвой Абхазского и Цхинвальского регионов и политики де-факто аннексии, — говорится в заявлении МИД Грузии.



Как заявляют в МИД Грузии, Российская Федерация начала незаконную принудительную паспортизацию населения Абхазии и Цхинвальского регионов Грузии еще в начале 2000-х годов, а в 2008 году тщетно пыталась оправдать военную агрессию против Грузии этим нелегитимным процессом.



«Международное сообщество едино в осуждении процесса незаконной паспортизации оккупированных территорий Грузии Россией и считает это грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также принципов международного права», — заявили в МИД Грузии.





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