|
|
|
Президент Украины призвал украинцев, чувствующих себя гражданами России, покинуть Донбасс
05.08.2021 19:32
Президент Владимир Зеленский призвал жителей оккупированного Донбасса, которые чувствуют себя гражданами России, искать себе жилье в РФ, потому что эта территория будет деоккупирована. Об этом Зеленский заявил в интервью телеканалу "Дом", передает glavcom.ua.
«Я считаю, что если ты сегодня живешь на временно оккупированной территории Донбасса и ты считаешь, что «наше дело правое», «нам в Россию», «мы русские» – большая ошибка оставаться жить на Донбассе … Потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет. Украина будет расти, все строить. А часть Донбасса в оккупированном, в отрезанном виде никуда не будет расти. Поэтому счастья для этих людей здесь не будет», – сказал Зеленский.
Он призвал определиться: Украина – это родина, или человек здесь является гостем.
«Есть выражение: „человек находится в шпагате“. Это он не знает, что делать, он долго выбирает и не может выбрать, и он не знает, кто он. Самое главное в этой истории — точно для себя понять: ты россиянин, ты в России (я не о национальности, а о внутреннем выборе для себя), ты украинец, и это твоя земля? Это твоя родина или ты – гость?», – отметил президент.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна