

Президент Украины призвал украинцев, чувствующих себя гражданами России, покинуть Донбасс

05.08.2021 19:32





Президент Владимир Зеленский призвал жителей оккупированного Донбасса, которые чувствуют себя гражданами России, искать себе жилье в РФ, потому что эта территория будет деоккупирована. Об этом Зеленский заявил в интервью телеканалу "Дом", передает glavcom.ua.



«Я считаю, что если ты сегодня живешь на временно оккупированной территории Донбасса и ты считаешь, что «наше дело правое», «нам в Россию», «мы русские» – большая ошибка оставаться жить на Донбассе … Потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет. Украина будет расти, все строить. А часть Донбасса в оккупированном, в отрезанном виде никуда не будет расти. Поэтому счастья для этих людей здесь не будет», – сказал Зеленский.



Он призвал определиться: Украина – это родина, или человек здесь является гостем.



«Есть выражение: „человек находится в шпагате“. Это он не знает, что делать, он долго выбирает и не может выбрать, и он не знает, кто он. Самое главное в этой истории — точно для себя понять: ты россиянин, ты в России (я не о национальности, а о внутреннем выборе для себя), ты украинец, и это твоя земля? Это твоя родина или ты – гость?», – отметил президент.



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