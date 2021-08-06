

МИД Грузии: Россия попыталась сфабриковать новый пропагандистский нарратив о новой реальности и августовской войне

06.08.2021 14:24





За несколько дней до 13-й годовщины полномасштабной военной агрессии России против Грузии представитель Министерства иностранных дел России попытался сфабриковать очередную дезинформацию и пропагандистский нарратив о т.н. новой реальности и августовской войне 2008 года, - так откликается Министерство иностранных дел Грузии на заявление МИД России, согласно которому Москва готова к восстановлению отношений с Тбилиси в той степени, в какой к этому готова грузинская сторона.



По заявлению грузинского внешнеполитического ведомства, никакой параллельной реальности не существует, а международное сообщество и международное право едины перед лицом агрессивных действий России, процесса оккупации и фактической аннексии.



«В этом году Европейский суд по правам человека назвал своим именем августовскую войну 2008 года и постановил, что Российская Федерация, как оккупационная сила и государство, осуществляющее эффективный контроль, несет непосредственную ответственность за грубые нарушения прав человека во время войны и в постоккупационный период.



Страсбургский суд возложил на Российскую Федерацию ответственность за осуществление этнической чистки и подчеркнул несоблюдение Москвой заключенного при посредничестве ЕС соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года», - отмечается в заявлении.



Как поясняет ведомство Залкалиани, циничен и совершенно неприемлем опубликованный в социальных СМИ комментарий МИД России в связи с юбилейной датой Георгиевского трактата, поскольку именно с нарушения этого соглашения Россия начала аннексию территорий Грузии, захват земель на Южном Кавказе.



По словам министерства, печально, что даже по прошествии веков целью России остается аннексия чужих территорий.



«В современном мире, который зиждется на нормах и принципах международного права, сегодня никто не смирится с расшатыванием международной системы на правилах России и ее попыткой насильно изменить границы суверенного государства в Европе, как и с нарушением Москвой своих обязательств по прекращению огня, взятых перед ЕС и международным содружеством.



Если что-то и противоречит добрососедским отношениям между Грузией и Россией, основанным на равноправии и взаимном уважении, так это агрессивная политика самой России, незаконная оккупация ею территорий Грузии, нарушение территориальной целостности нашей страны и ее международно признанных государственных границ. Соответственно, будущее добрососедских отношений между Грузией и Российской Федерацией проходит именно через деоккупацию грузинских территорий и уважении Россией суверенитета и территориальной целостности нашей страны в пределах ее международно признанных границ», - говорится в заявлении МИД Грузии.



Напомним, что 7 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии под предлогом необходимости защиты граждан России (жителей Цхинвальского региона, которыми предварительно незаконно раздали гражданство России) и оккупировали большую часть Западной Грузии, и приблизились к Тбилиси на расстоянии в 30 километров. После международного вмешательства российским войскам пришлось отступить и они были передислоцированы в два грузинских региона - Абхазию и Цхинвальский регион. Позже Россия признала оккупированные территории независимыми, назначив там свои марионеточные власти. По сей день эти территории (20% территорий Грузии) находятся под российской оккупацией, что подтверждено и признано международным сообществом. На оккупированных территориях Грузии дислоцированы до 10 тысяч российских военнослужащих.



В результате войны погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД, 224 гражданских лиц. Число раненных и пострадавших составило 2232. Среди них 1045 военнослужащих. В результате войны до 30 тысяч человек добавились к армии беженцев, которых на данный момент в Грузии 263 598.



Россия по-прежнему не выполняет ни одно из обязательств, взятых в рамках международного соглашения о прекращении огня в Грузии от 12 августа 2008 года.



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