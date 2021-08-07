

Представительство ЕС сделало заявление в связи с годовщиной российского вторжения в Грузию

07.08.2021 10:27





Сегодня Европейский Союз вспоминает 13-ю годовщину конфликта между Россией и Грузией. Мы вновь осуждаем признание Россией Абхазии и Южной Осетии и ее продолжающееся военное присутствие в этих регионах в нарушение международного права и ее обязательств по Соглашению от 12 августа 2008 года», — говорится в заявлении представительства ЕС в Грузии по случаю 13-й годовщины российско-грузинского конфликта.



Согласно заявлению, ЕС продолжает поддерживать защиту прав человека пострадавшего от конфликта населения.



«Эти права по-прежнему нарушаются, в том числе т.н. «бордеризацией», путем закрытия переходных пунктов и незаконных задержаний. Во время пандемии такие нарушения наносят дополнительный ущерб мирному населению, особенно людям, нуждающимся в неотложной медицинской помощи, что привело к увеличению количества жертв. Ограничения на свободу передвижения должны прекратиться. Кроме того, по всем имевшим место в прошлом нарушениям прав человека, которые были признаны историческим вердиктом Европейского суда по правам человека от 21 января 2021 года, должно быть проведено ответственное и заслуживающее доверие расследование в целях восстановления справедливости для жертв.



Мы по-прежнему полностью поддерживаем урегулирование конфликтов, в том числе через участие ЕС в качестве сопредседателя Женевских международных дискуссий, работу Специального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии, а также текущую Наблюдательскую миссию ЕС на местах.



Мы подтверждаем решительную поддержку ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках международно признанных границ страны», — говорится в заявлении представительства ЕС в Грузии, которое было опубликовано в согласовании с главами дипломатических миссий государств — членов ЕС, аккредитованных в Грузии.



Напомним, что 7 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии под предлогом необходимости защиты граждан России (жителей Цхинвальского региона, которыми предварительно незаконно раздали гражданство России) и оккупировали большую часть Западной Грузии, и приблизились к Тбилиси на расстоянии в 30 километров. После международного вмешательства российским войскам пришлось отступить и они были передислоцированы в два грузинских региона - Абхазию и Цхинвальский регион. Позже Россия признала оккупированные территории независимыми, назначив там свои марионеточные власти. По сей день эти территории (20% территорий Грузии) находятся под российской оккупацией, что подтверждено и признано международным сообществом. На оккупированных территориях Грузии дислоцированы до 10 тысяч российских военнослужащих.



В результате войны погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД, 224 гражданских лиц. Число раненных и пострадавших составило 2232. Среди них 1045 военнослужащих. В результате войны до 30 тысяч человек добавились к армии беженцев, которых на данный момент в Грузии 263 598.



Россия по-прежнему не выполняет ни одно из обязательств, взятых в рамках международного соглашения о прекращении огня в Грузии от 12 августа 2008 года.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





