

Посольство США в Грузии призвало Россию отозвать признание оккупированных территорий

07.08.2021 11:11





«Мы еще раз призываем Россию отказаться от признания Абхазии и т.н. Южной Осетии. Обязательно, чтобы сотни тысяч вынужденно перемещённых лиц смогли мирно и достойно вернуться домой «, — говорится в заявлении посольства США в Грузии, опубликованном в социальной сети.



«Тринадцать лет назад Россия вторглась в суверенное государство Грузии. После этого тысячи людей были изгнаны, преследуемы и ввергнуты в нищету. Многие погибли.



Агрессивные действия России, включая бордеризацию и задержания граждан Грузии, принесли огромные трудности. Глобальная пандемия COVID-19 усугубила человеческие проблемы, вызванные оккупацией. Ограничения на доступ к жизненно важной гуманитарной и медицинской помощи для жителей оккупированных регионов Грузии привели к многим жертвам, что должно быть прекращено. Граждане, которые сейчас удерживаются оккупационными силами, должны быть немедленно освобождены без каких-либо условий.



Мы подтверждаем нашу поддержку формату Механизма предотвращения инцидентов и реагирования на них (IPRM) в Эргнети, и отмечаем, что Гальское IPRM было приостановлено слишком долго и требует возобновления.



Обязательства России по соглашению о прекращении огня от 2008 года ясны: Россия должна вывести свои силы на позиции, предшествующие конфликту, и обеспечить бесперебойную доставку гуманитарной помощи. Мы еще раз призываем Россию отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии. Обязательно, чтобы сотни тысяч вынуждено перемещенных лиц смогли вернуться домой мирно и с достоинством. Соединенные Штаты Америки тверды в своей верности к нашим друзьям и партнерам в Грузии. Мы стоим рядом с грузинским народом, проживающим по обе стороны разделительной административной линии, и присоединяемся к их призывам к воссоединению обществ, разъединённых российской агрессией», — говорится в заявлении посольства США в Грузии.



Напомним, что 7 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии под предлогом необходимости защиты граждан России (жителей Цхинвальского региона, которыми предварительно незаконно раздали гражданство России) и оккупировали большую часть Западной Грузии, и приблизились к Тбилиси на расстоянии в 30 километров. После международного вмешательства российским войскам пришлось отступить и они были передислоцированы в два грузинских региона - Абхазию и Цхинвальский регион. Позже Россия признала оккупированные территории независимыми, назначив там свои марионеточные власти. По сей день эти территории (20% территорий Грузии) находятся под российской оккупацией, что подтверждено и признано международным сообществом. На оккупированных территориях Грузии дислоцированы до 10 тысяч российских военнослужащих.



В результате войны погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД, 224 гражданских лиц. Число раненных и пострадавших составило 2232. Среди них 1045 военнослужащих. В результате войны до 30 тысяч человек добавились к армии беженцев, которых на данный момент в Грузии 263 598.



Россия по-прежнему не выполняет ни одно из обязательств, взятых в рамках международного соглашения о прекращении огня в Грузии от 12 августа 2008 года.





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