

Бокерия: Эта память обязывает нас нейтрализовать угрозу в лице путинской России

07.08.2021 12:11





Сегодня мы должны почтить людей, которые тогда ценой своей жизни дали время нашей стране, государству и союзникам Грузии в свободном мире для спасения нашей государственности и независимости, и за это они заслужили вечную память и уважение, — заявил лидер партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия журналистам на братском кладбище Мухатгверди в Тбилиси, где похоронены грузинские военные, погибшие при отражении российской военной агрессии в августе 2008 года.



«Эта память обязывает нас нейтрализовать угрозу в лице путинской России, которая никуда не исчезла, и никогда не позволить ей лишить нас независимости и веры в свободу изнутри, без применения оружия, что и делает сейчас наш враг. Память об этих людях — одна из причин, из-за чего мы обязаны вечно помнить о том, ценой каких огромных жертв мы имеем эту свободу, пусть недостаточную, не полностью достигнутую, но ту, какую мы имеем сегодня, и чем пожертвовали многие поколения и те люди, которых мы сегодня вспоминаем», — сказал Гига Бокерия.



По поводу даты начала Августовской войны 2008 года Гига Бокерия отметил, что символы имеют очень важное значение.



«Это очень тревожно, что мы уже много лет имеем правительство, которое в этом вопросе явно и принципиально держится в русле пропаганды нашего врага, о том, что Грузия спровоцировала и начала войну. С этим и связаны даты. Мы все знаем, что 7-го августа рано утром грузинское государство получило первые данные о том, что русская регулярная армия входит на территорию Грузии и уже днем ​​были жертвы. Погибли грузинские миротворцы, и поэтому да, это позорная история, если кто-то, несмотря на все это, принципиально следует версии о том, что грузинское государство беспричинно внезапно напало на спящий Цхинвали», — сказал Гига Бокерия.





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