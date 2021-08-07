

Замглавы МИД: К сожалению, Россия продолжает агрессивную и деструктивную политика

07.08.2021 15:15





К сожалению, со стороны Российской Федерации вновь продолжается оккупация территорий Грузии, агрессивная и деструктивная политика, - об этом первый заместитель министра иностранных дел России Лаша Дарсалия заявил в расположенном близ оккупационной линии селе Гегутианткари, где он встретился с представителями гражданского общества, местных НПО и экспертами, работающими над темой конфликта.



Как отметил Дарсалия, по решению правительства Грузии создана правительственная комиссия по деоккупации и мирному урегулированию конфликта, цель которой формирование общенационального подхода и единого национального видения.



«К сожалению, со стороны России вновь продолжается оккупация территорий Грузии, агрессивная и деструктивная политика



Несколько недель назад, по решению правительства Грузии создана правительственная комиссия по деоккупации и мирному урегулированию конфликта. Во всем этом процессе, для работы комиссии очень важна коммуникация непосредственно с населением и теми людьми, которые, работают над этими вопросами. Одна из главных задач комиссии – формирование общенационального подхода и единого национального видения», - отметил Дарсалия.



Для справки, первый замглавы МИД Грузии Лаша Драсалия, в рамках правительственной комиссии по разработке и осуществлению «Государственной стратегии по деоккупации и мирному урегулированию конфликта», посетил расположенное близ линии оккупации село Гегутианткари и встретился как с работающими над темой конфликта представителями гражданского общества, местных НПО и экспертами, так и с вынужденно перемещенными лицами. Сегодня же встречи пройдут и в Гори.



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