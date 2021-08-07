

МИД Польши напомнил про исторический визит Качиньского в Тбилиси в 2008 году

07.08.2021 17:40





Министерство иностранных дел Польши распространило заявление в связи с 13-й годовщиной начала грузино-российской войны августа 2008 года. Соответствующий текст появился в официальном Twitter МИД Польской Республики.



«13 лет назад Россия напала на Грузию. Польша отреагировала немедленно, продемонстрировав поддержку Грузии историческим визитом президента Леха Качиньского в Тбилиси вместе с другими европейскими лидерами. Польша последовательно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии».



Отметим, что бывший президент Польши Лех Качиньский был известным защитником интересов Грузии. Он был в числе европейских лидеров, собравшихся 12 августа 2008 года – в дни грузино-российской войны – в центре Тбилиси. Михеил Саакашвили впоследствии неоднократно заявлял, что присутствие президента Польши спасло столицу от агрессии Москвы.



Всего Качиньский побывал в Грузии семь раз. Во время главного визита в августе 2008-го он заявил: «Мы знаем, что сегодня Грузия, завтра – Украина, послезавтра – государства Балтии, а потом, возможно, и моя страна».



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