

В связи с 13-й годовщиной Августовской войны на всех государственных зданиях Грузии приспущены государственные флаги

08.08.2021 11:02





В связи с 13-й годовщиной российско-грузинской войны, в память о погибших в борьбе за независимость и единство Грузии в августе 2008 года государственные флаги Грузии приспущены на всех государственных зданиях в масштабе страны, в том числе над зданием парламента, администрации правительства, президентского дворца и т.д., и дипломатических представительств Грузии за рубежом.



Война августа 2008 года унесла жизни более 400 человек. Ранения и увечья получили 2232 человека, из них 1045 военнослужащих.



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