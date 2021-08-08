

Гарибашвили: Верю, что наступит время, когда наша страна объединится

08.08.2021 12:26





Прошло 13 лет с трагических дней августовской войны. Мы соболезнуем всем, всей Грузии, нашему народу. Мы склоняем головы перед памятью наших павших героев, перед их семьями. Наши героические солдаты героически пожертвовали собой, защищая нашу Родину, территорию страны, во многие семьи постучалась беда», — сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на братском кладбище Мухатгверди в Тбилиси, где похоронены герои, павшие при отражении российской военной агрессии против Грузии в ходе Августовской войны 2008 года.



По словам премьер-министра, 13 лет назад была узаконена оккупация страны, за что политическая ответственность возлагается на предыдущее правительство страны.



«Я не хочу говорить здесь перед семьями погибших наших героев о политической ответственности предыдущего правительства. Мы уже дали оценку этому, и грузинский народ также вынес свой вердикт. Но я хотел бы напомнить всем, что подобная антигосударственная провокация никогда не должна быть повторена ни одним правительством», — заявил Гарибашвили.



По словам Ираклия Гарибашвили, нынешняя власть избрала прагматичный курс против оккупации.



«Нашей общей заботой должно быть объединение нашей страны. Мы выбрали прагматичную и разумную политику против оккупации, чтобы преодолеть ее, добиться деоккупации. Для этого требуется упорный труд, разумная политика. Период нашего правления также выдетяется тем, что мы избежали еще большей эскалации, трудностей и войн для нашего народа и страны. Верю, что при целенаправленной, мирной и последовательной политике придет время, когда наша страна будет объединена», — сказал Гарибашвили.



На вопрос о дате начала войны — 7-го или 8-го августа, премьер-министр заявил, что спекулировать на дате — позор.



«Стыдно спекулировать этими датами. Говорите о фактах и результате. А результат таков, что 20% нашей страны оккупировано Россией, и мы должны говорить об этом.», — сказал Гарибашвили.



Исполнилось 13 лет после российско-грузинской августовской войны 2008 года. Война унесла жизни более 400 граждан Грузии, в том числе 170 военнослужащих, увечья и ранения получили 2232 человека, в том числе 1045 военнослужащих. Активная фаза российской агрессии продлилась пять дней, а прекращение активных боевых действий стало возможным только в результате активизации международного сообщества. Вскоре после окончания войны Россия признала независимость Абхазии и «Южной Осетии». РФ до сих пор не выполнила Соглашение о прекращении огня, подписанное в 2008 году.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





