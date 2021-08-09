|
|
|
МИД Украины сделало заявление по случаю 13-ой годовщины вооруженной агрессии РФ против Грузии
09.08.2021 11:15
Министерство иностранных дел Украины решительно поддерживает территориальную целостность Грузии и считает Российскую Федерацию полностью ответственной за сложную гуманитарную ситуацию на временно оккупированных территориях Грузии.
Соответствующее заявление МИД Украины по случаю 13-ой годовщины вооруженной агрессии РФ против Грузии было обнародовано в воскресенье.
"8 августа 2021 года исполняется 13 лет с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Грузии. Вследствие дерзкой захватнической политики РФ, которая систематически пренебрегает нормами международного права, суверенные территории Грузии - Абхазия и Цхинвальский регион/Южная Осетия - длительное время находятся под российской оккупацией", - отмечают украинские дипломаты.
Они подчеркивают, что Украина "в очередной раз подтверждает свою последовательную и решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах, а также приверженность стратегическому партнерству между государствами".
"Российская Федерация несет полную ответственность за сложную гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях и должна незамедлительно обеспечить беспрепятственный доступ к ним международных гуманитарных и правозащитных организаций", - сообщают в МИД Украины.
Там призывают международное сообщество продолжать оказывать давление на Российскую Федерацию с целью выполнения ею своих обязательств по Соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, вывода военных подразделений из оккупированных территорий Грузии - Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, а также осуществления других мер по демилитаризации и деоккупации грузинских территорий.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна