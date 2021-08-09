

МИД Украины сделало заявление по случаю 13-ой годовщины вооруженной агрессии РФ против Грузии

09.08.2021 11:15





Министерство иностранных дел Украины решительно поддерживает территориальную целостность Грузии и считает Российскую Федерацию полностью ответственной за сложную гуманитарную ситуацию на временно оккупированных территориях Грузии.



Соответствующее заявление МИД Украины по случаю 13-ой годовщины вооруженной агрессии РФ против Грузии было обнародовано в воскресенье.



"8 августа 2021 года исполняется 13 лет с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Грузии. Вследствие дерзкой захватнической политики РФ, которая систематически пренебрегает нормами международного права, суверенные территории Грузии - Абхазия и Цхинвальский регион/Южная Осетия - длительное время находятся под российской оккупацией", - отмечают украинские дипломаты.



Они подчеркивают, что Украина "в очередной раз подтверждает свою последовательную и решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах, а также приверженность стратегическому партнерству между государствами".



"Российская Федерация несет полную ответственность за сложную гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях и должна незамедлительно обеспечить беспрепятственный доступ к ним международных гуманитарных и правозащитных организаций", - сообщают в МИД Украины.



Там призывают международное сообщество продолжать оказывать давление на Российскую Федерацию с целью выполнения ею своих обязательств по Соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, вывода военных подразделений из оккупированных территорий Грузии - Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, а также осуществления других мер по демилитаризации и деоккупации грузинских территорий.



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