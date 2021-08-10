Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

На оккупированных территориях Грузии откроют участки для выборов в Госдуму РФ


10.08.2021   19:56


В оккупированных регионах Грузии – Абхазии и Цхинвальском регионе/т.н. Южной Осетии – будут открыты избирательные участки для граждан России, голосующих на выборах в Госдуму РФ. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия страны.

В Абхазии будет действовать девять участков, привязанных к одномандатным избирательным округам. Они будут открыты в Сухуми (2 участка), Гагре, Пицунде, Гудауте, Бомборе, Очамчире, Ткварчели, Гали. В Южной Осетии будет организовано 10 избирательных участков: 6 – в Цхинвали, и по одному в Знаури, Джаве, Ахалгори и Кваиси.

Выборы в Госдуму России VIII созыва состоятся 19 сентября.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна