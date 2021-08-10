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На оккупированных территориях Грузии откроют участки для выборов в Госдуму РФ
10.08.2021 19:56
В оккупированных регионах Грузии – Абхазии и Цхинвальском регионе/т.н. Южной Осетии – будут открыты избирательные участки для граждан России, голосующих на выборах в Госдуму РФ. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия страны.
В Абхазии будет действовать девять участков, привязанных к одномандатным избирательным округам. Они будут открыты в Сухуми (2 участка), Гагре, Пицунде, Гудауте, Бомборе, Очамчире, Ткварчели, Гали. В Южной Осетии будет организовано 10 избирательных участков: 6 – в Цхинвали, и по одному в Знаури, Джаве, Ахалгори и Кваиси.
Выборы в Госдуму России VIII созыва состоятся 19 сентября.
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