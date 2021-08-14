

Ахвледиани: 14 августа - общая трагедия для каждого из нас, поэтому альтернативы миру нет

14.08.2021 14:00





По случаю 29-ой годовщины начала военных действий в Абхазии, государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Теа Ахвледиани вместе с заместителем министра обороны Григолом Гиоргадзе и председателем правительства Автономной Республики Абхазия Русланом Абашидзе почтили в Тбилиси память героев, возложив цветы и венки к Мемориалу воинов, погибших в войнах за единство Грузии.



По словам Теи Ахвледиани, 14 августа — общая трагедия для каждого, поэтому альтернативы миру нет.



«14 августа — тяжелейший день для каждого из нас, для Грузии в целом, для сотен тысяч беженцев и вынужденно перемещённых лиц, и особенно для тех, кто потерял членов семьи и близких в борьбе за единство Грузии. Мы потеряли героев, память которых я хочу почтить и склоняю голову перед их героизмом. Это общая боль, общая трагедия абхазов и грузин, которую мы должны преодолеть силой мира, примирения, укрепления доверия, чтобы такая трагедия больше никогда не повторилась», — сказала Теа Ахвледиани.



Как заявил заместитель министра обороны Грузии Григол Гиоргадзе, сегодня он почтил память героев, пожертвовавших собой ради Родины.



«Это боль для нашего народа, которую время не может вылечить. Мы в долгу перед нашими героями, и наш долг — работать не покладая рук, любить и уважать друг друга. Именно так мы можем достичь быстрого развития нашего государства и совместного сожительства с нашими осетинскими и абхазскими сестрами и братьями в сильном государстве». — заявил Григол Гиоргадзе.





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