

Базу с застрявшими в Афганистане гражданами Грузии охраняют талибы

17.08.2021 15:07





Застрявшие в Афганистане граждане Грузии все еще не могут добраться до аэропорта Кабула, чтобы вылететь на родину и ожидают, чтобы с базы, где они размещены, их забрали турецкие военные. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии.



В Афганистане в настоящее время находятся 23 гражданина Грузии, они трудоустроены в частных компаниях: 17 человек работают в канадской компании, еще шестеро — в американской.



Интервью Общественному вещателю Грузии дал находящийся на базе с другими грузинскими специалистами бывший военный Маради Беридзе.



По его словам, в Кабуле царит полный хаос, однако вход на базу, где размещены грузинские специалисты, охраняют представители талибов, которые обещали обеспечить их безопасность.



Граждане Грузии, находящиеся в Кабуле, поддерживают связь с министерством иностранных дел, которое ведет переговоры для организации их возвращения на родину. Они ждут представителей Турции, которые обещали вывезти их на бронированных машинах. По словам Беридзе, турецкая армия контролирует аэропорт.



«У главного входа базы стоят талибы, которые говорят нам, что защищают нас, поскольку в городе полный хаос – небольшие группировки грабят и воруют. Талибы говорят, что не тронут нас, но насчет гарантии не знаю, это все-таки талибы», — сказал Беридзе.



«У нас были переговоры с министерством иностранных дел. Они обещали, что нас выведут на бронированных машинах, но когда это произойдет, мы не знаем», — отметил Беридзе.



Беридзе также разъяснил почему группа грузинских специалистов не смогла добраться до аэропорта, где 15 августа их ожидал украинский борт.



«Было три варианта в течение ночи, но выходить на улицу означало подписать себе смертный приговор. Поэтому мы приняли решение остаться на базе. Мы позвонили в МИД и попросили связаться с турецкой стороной, с теми, кто находится в Афганистане, чтобы организовать эскорт бронированных машин, и вот сейчас ждем…», — сказал Беридзе.



В МИД Грузии заявляют , что министр иностранных дел Давид Залкалиани находится в постоянном контакте со своим турецкой коллегой Мевлудом Чавушоглу.



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