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Столтенберг: В Афганистане должна произойти мирная передача власти инклюзивному правительству


17.08.2021   21:27


«В Афганистане должна произойти мирная передача власти инклюзивному правительству», — заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг на брифинге после заседания Североатлантического совета в Брюсселе.

«Талибан» должен уважать и способствовать тому, чтобы все желающие могли безопасно покинуть страну. Аэропорт и наземные пограничные пункты должны быть открыты. Все афганские мужчины, женщины и дети заслуживают безопасной и достойной жизни. Должна состояться мирная передача власти инклюзивному правительству. Месть не должна иметь места.

Правительство, которое не уважает фундаментальные права всех афганцев и восстанавливает «правление страха», столкнется с угрозой международной изоляции», — заявил генсек НАТО.

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