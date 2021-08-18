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Военные США вывезли из Афганистана до 1 100 американцев


18.08.2021   12:03


Во вторник американские военные эвакуировали из Афганистана около 1 100 американцев, постоянных резидентов США и членов их семей, - по информации Reuters, об этом говорится в заявлении официального представителя Белого дома.

«Ожидаем, что эти цифры увеличатся», - говорится в заявлении.

При этом, по словам советника Джо Байдена по вопросам безопасности Джейка Салливана, «Талибан» заявил администрации США, что они обеспечат безопасную поездку граждан до аэропорта.

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