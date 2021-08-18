

В Афганистане все еще остаются 16 граджан Грузии

18.08.2021 17:34





В Афганистане на данный момент остаются шестнадцать граждан Грузии. Леван Джангирашвили рассказывает ТВ «Формула», что они не знают, когда смогут покинуть страну. По его словам, они ожидали, что их сопроводит турецкий конвой, однако, этого не произошло.



«Что касается планов, предположительно, мы собираемся переместиться на базу рядом с аэропортом, а оттуда уже постараемся добраться до аэропорта», - сказал Джангирашвили.



Поздно ночью 18 августа с помощью венгерской стороны шесть граждан Грузии прибыли из Кабула в Тбилиси.



Первоначально распространилась информация, что находящиеся в Афганистане двадцать два гражданина Грузии покинут страну на украинском борту, однако им не удалось добраться до аэропорта.



Заместитель министра иностранных дел заявил, что в безопасном перемещении граждан Грузии им поможет Турция.



Аэропорт Кабула сейчас контролируется талибами. После свержения местной власти в стране сложилась непредсказуемая ситуация. О сложной эвакуации граждан также говорят и в других странах.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





