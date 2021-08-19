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Еще двое граждан Грузии покинули Афганистан
19.08.2021 21:45
Еще двое граждан Грузии покинули Афганистан. В настоящее время они находятся в Германии.
Как заявил Первому каналу Грузии один из граждан Заур Джакелидзе, они работали в британской компании, которая обеспечила их транспортировку на базу НАТО.
По словам гражданина Грузии, их сначала перевезли с базы НАТО в Ташкент, а затем в Германию, откуда они переедут в Варшаву и ближайшим рейсом улетят в Грузию.
«В Германии мы чувствуем себя в безопасности. Наш отъезд из Германии будет осуществлен по билетам, забронированным нашей компанией. Мы работаем в британской компании. Завтра вечером мы вылетим из Германии в Варшаву, а затем из Варшавы в Тбилисский международный аэропорт», — заявил Джакелидзе.
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