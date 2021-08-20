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Оставшиеся в Афганистане граждане Грузии находятся в безопасном месте
20.08.2021 12:46
Граждане Грузии, работающие в одной из канадских компаний в Кабуле, которые до сих пор не смогли уехать, находятся в аэропорту. Об этом они сообщают через соцсети.
«Мы вошли в аэропорт! Мы не можем отвечать на звонки или сообщения, до встречи в Грузии!», — пишут граждане Грузии в соцсети.
Информацию подтверждают и в МИД Грузии. Как заявили Первому каналу Грузии в ведомстве, в данный момент оставшиеся в Кабуле граждане Грузии находятся в аэропорту в безопасном месте и ожидают вылета.
Всего из Афганистана в Грузию вернутся 16 граждан.
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