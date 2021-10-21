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Виссарион Аплиа заявил, что встреча с Илией II возможна только в Москве
21.10.2021 14:15
«Встреча с грузинским патриархом возможна только в Москве», — сказал абхазским журналистам глава самопровозглашенной абхазской церкви Виссарион Аплиа.
По его словам, «Абхазская Церковь» не желает иметь «братскую духовную связь с теми, кто вопреки евангельской правде считает Абхазию канонической территорией Грузинской Православной Церкви».
Грузинская Патриархия пригласила Виссариона Аплиа, главу Абхазской православной церкви, который считается пророссийским ответвлением местной церкви, в Тбилиси после того, как получила обращение от Аплиа.
В своем обращении Аплиа попросил Патриархии России и Грузии решить вопрос об автокефалии Абхазской православной церкви, отметив что «претензии Грузинской Церкви на территорию Абхазии неправомочны».
В письме Патриархии Грузии, направленном Аплиа, говорится, что, хотя Грузинская церковь категорически не согласна с содержанием и духом обращения, она признает необходимость начала диалога и поэтому приглашает провести встречу в Тбилиси и «напрямую обсудить проблемные вопросы».
«Враг разделяет, а бог объединяет», — говорится в письме ГПЦ.
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