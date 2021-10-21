

ЕСПЧ отклонил жалобы жителей Цхинвальского региона против Тбилиси

21.10.2021 15:40





Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил заявления жителей Цхинвальского региона Грузии (оккупированная Россией территория Грузии) на нарушения прав человека со стороны грузинских военных в период военного конфликта 2008 года. Сообщение опубликовано на сайте ЕСПЧ, передает «Эхо Кавказа».



Заявители, которые являются гражданами России, указывали на «непропорциональное использование силы» 8 и 9 августа в отношении мирных жителей со стороны грузинской армии в Цхинвали и его окрестностях.



Суд пришел к выводу что Грузия была лишена возможности осуществлять власть в этих районах, а произошедшие там события нельзя, по мнению судей, рассматривать как подпадающие под грузинскую юрисдикцию лишь на том основании, что «территория, на которой происходили военные действия, формально была грузинской».



В Министерстве юстиции Грузии планируют провести брифинг относительно решения ЕСПЧ. В ведомстве говорят, что по делу о войне 2008 года Грузия одержала в Страсбурге очередную победу.



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