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В СГБ Грузии сообщили о временном закрытии моста через Ингури
28.10.2021 14:22
Жителей Гальского района не будут пропускать через Ингурский мост с 28 по 30 октября. Как сообщили в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии, ограничение ввела абхазская сторона. Причина – второй тур муниципальных выборов в Грузии.
Через Ингурский мост, по информации СГБ, будут пропускать лишь лиц, нуждающихся в медицинской помощи.
«Подобные незаконные решения часто связаны с надуманными причинами, в том числе т.н. обеспечением безопасности на оккупированной территории в период выборов, проходящих на территории, подконтрольной центральными властями», – говорят в грузинском ведомстве.
В СГБ отмечают, что передвижение через Ингурский мост также было ограничено во время первого тура муниципальных выборов.
Ранее в оппозиционном «Национальном движении» заявили, что правящая партия «Грузинская мечта» ведет переговоры с абхазскими властями о закрытии де-факто границы в день выборов – для того, чтобы за оппозицию проголосовало меньше избирателей. В этом контексте оппозиционеры упомянули руководителей «Ингури ГЭС», которые опровергли сообщение об участии в переговорах.
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