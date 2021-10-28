

В СГБ Грузии сообщили о временном закрытии моста через Ингури

28.10.2021 14:22





Жителей Гальского района не будут пропускать через Ингурский мост с 28 по 30 октября. Как сообщили в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии, ограничение ввела абхазская сторона. Причина – второй тур муниципальных выборов в Грузии.



Через Ингурский мост, по информации СГБ, будут пропускать лишь лиц, нуждающихся в медицинской помощи.



«Подобные незаконные решения часто связаны с надуманными причинами, в том числе т.н. обеспечением безопасности на оккупированной территории в период выборов, проходящих на территории, подконтрольной центральными властями», – говорят в грузинском ведомстве.





В СГБ отмечают, что передвижение через Ингурский мост также было ограничено во время первого тура муниципальных выборов.



Ранее в оппозиционном «Национальном движении» заявили, что правящая партия «Грузинская мечта» ведет переговоры с абхазскими властями о закрытии де-факто границы в день выборов – для того, чтобы за оппозицию проголосовало меньше избирателей. В этом контексте оппозиционеры упомянули руководителей «Ингури ГЭС», которые опровергли сообщение об участии в переговорах.



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