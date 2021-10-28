

Оккупанты похитили еще двух граждан Грузии

28.10.2021 19:45





Российские оккупационные силы похитили двух граждан Грузии с территории около оккупированного села Лопани. Об этом сообщает Служба госбезопасности Грузии.



По информации СГБ, Службой государственной безопасности активирована «горячая линия».



«Информация о еще одном незаконном действии российских оккупационных сил будет немедленно передана Миссии наблюдателей ЕС и международным партнерам.



Незаконные задержания, проводимые оккупационным режимом, являются деструктивным актом, направленным на запугивание местного населения и значительное осложнение безопасной ситуации на месте.



Центральная власть Грузии использует все средства для скорейшего освобождения незаконно задержанных лиц», — говорится в заявлении СГБ.



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