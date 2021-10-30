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Двое граждан Грузии, похищенные оккупационными силами, свободны


30.10.2021   11:05


Двое граждан Грузии, похищенные российскими оккупационными силами 28 октября, свободны. Информацию об этом распространяет СГБ.

По данным ведомства, для освобождения похищенных в кратчайшие сроки центральные власти Грузии использовали все имеющиеся возможности. Была активирована «горячая линия», действующая посредством Миссии наблюдателей ЕС. В процесс были включены международные партнеры Грузии и сопредседатели Женевских международных дискуссий.

Служба государственной безопасности продолжает работу для освобождения других незаконно задержанных лиц.

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