

Двое граждан Грузии, похищенные оккупационными силами, свободны

30.10.2021 11:05





Двое граждан Грузии, похищенные российскими оккупационными силами 28 октября, свободны. Информацию об этом распространяет СГБ.



По данным ведомства, для освобождения похищенных в кратчайшие сроки центральные власти Грузии использовали все имеющиеся возможности. Была активирована «горячая линия», действующая посредством Миссии наблюдателей ЕС. В процесс были включены международные партнеры Грузии и сопредседатели Женевских международных дискуссий.



Служба государственной безопасности продолжает работу для освобождения других незаконно задержанных лиц.



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