

Москва стягивает свои войска к границе с Украиной

02.11.2021 20:08



Сергей Михеев



Российско-белорусские учения «Запад-2021» прошли с 10 по 15 сентября на 14 полигонах в обеих странах, но, как видно, российские войска не торопятся возвращаться на места постоянной дислокации. Более того, часть войск стала перемещаться к границе Украины.



В последние дни в социальных сетях появились подтверждающие видеозаписи, на которых отчётливо видны российские военные эшелоны и автоколонны, которые перевозят военную технику на юг и запад России. Аналитик Центра военно-морского анализа Майкл Кофман утверждает, что имеются спутниковые снимки, которые свидетельствуют о том, что силы 41-й общевойсковой армии после маневров не вернулись на место постоянной дислокации в Новосибирске, они переброшены к границе Украины и соединились находящимися там с другими российскими военными. Кофман также утверждает, что кроме этого, 1-я Гвардейская танковая армия, базирующаяся под Москвой, также перебрасывает в сторону Украины военных и технику.



Ситуация постепенно накаляется. Если учесть, что на сегодняшний день никакие военные учения на этой территории не ведутся, и не намечены на ближайшее время, скопление войск у границ Украины вызывает серьёзную обеспокоенность. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявляет, что вокруг украинской границы сосредоточено до 90 000 российских военных, и это, не считая десятков тысяч военных, дислоцированных в Крыму.



Передвижения российских войск происходят на фоне разногласия России с НАТО. После того как 18 октября альянс изгнал восемь членов российской миссии из-за обвинений в шпионаже, Москва приостановила свою миссию при НАТО в Брюсселе, и закрыла информационные офисы НАТО, работавшие в России, также прервала все существующие прямые контакты в формате Россия-НАТО. Кремль также крайне недоволен сближением Украины с НАТО, и это подчёркивали официальные лица во главе с Путиным. Так, президент Путин, в октябре, во время выступления в дискуссионном клубе «Валдай», заявил, что потенциальное вступление Украины в НАТО представляет угрозу для России. Полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов 7 октября обвинил Киев в попытках эскалации конфликта в Донбассе, а представитель российского МИДа Мария Захарова обвинила власти Украины в намерении вернуть Донбасс военным путем, и прямо заявила, что ситуация в регионе может ухудшиться, что в реальности и происходит. Всё это даёт основания полагать, что Москва преднамеренно нагнетает обстановку у границ Украины.



Примерно так же развивались события в апреле этого года. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что РФ перебросила на западные границы две армии и три соединения воздушно-десантных войск для проведения учений. Тогда с помощью протеста ведущих мировых стран удалось избежать полномасштабного военного конфликта и 23 апреля началось возвращение подразделений в пункты постоянной дислокации, которое завершилось через несколько дней.



Представители правительства России неоднократно заявляли о желании и готовности Киева силой разрешить конфликт в Донбассе, и прямо угрожали, что военная операция против поддерживаемых Россией сепаратистов, поставит под угрозу само существование украинского государства. При всём этом Кремль категорически отвергает свое участие в конфликте в Донбассе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, неоднократно заявлял, что перемещение российских войск не должно никого беспокоить и Россия никому не угрожает. Песков так же в очередной раз заявил, что Россия заинтересована в скорейшем и мирном урегулировании конфликта в Украине.



Прямые угрозы в адрес Украины и переброска вооружённых сил РФ к её границам, никак не стыкуются с заявлениями представителей правящего российского режима «о мирном урегулировании конфликта в Донбассе». Наверное, Путин и его окружение под «мирным урегулированием» подразумевают установление полного контроля над ситуацией путём применения силы и удовлетворения своих интересов. Так было в Абхазии, в Южной Осетии, в Приднестровье, где Кремль с помощью Вооружённых Сил установил «мир» и создал сепаратистские анклавы, которые приходится полностью содержать и которые приносят большие проблемы самой России. Несмотря на это, и в Украине Кремль действует аналогичным путём, и концентрация российских ВС на границе Украины этому подтверждение.



Для предотвращения возможной агрессии и эскалации ситуации вокруг Украины необходимы чёткие и решительные действия западных стран. В прессе появились информации о том, что официальные лица в США и Европе обеспокоены фактом наращивания Россией войск на границе с Украиной после российско-белорусских военных учений "Запад 2021". Они также обращают внимание на то, что конфликт между украинскими войсками и поддерживаемыми Россией сепаратистами вступает в новую фазу и может разгореться с новой силой, который наверняка приведёт к трагическим последствиям. Как видно в Кремле посчитали, что после «успешно завершённых выборов» настало время переключиться на Украинскую проблему, и решить её с помощью силы. Все предпосылки к этому налицо. Для предотвращения возможных непоправимых последствий со стороны Москвы, необходимо своевременное вмешательство «Запада», ясный и однозначный месидж Путину, что Украина не будет одна, и они не допустят того, чтобы Москва в очередной раз «устанавливала мир» путём военного вторжения в независимую страну. Путин должен убедиться, что рядом с Украиной встанет весь цивилизованный мир. Только в таком случае можно избежать новой агрессии Кремля, так как Путин понимает и уважает только язык силы, другого варианта просто не существует.



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