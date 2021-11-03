

Афганистан – создается ситуация для возвращения НАТО

03.11.2021 14:26





Мощный взрыв произошел в среду в Джелалабаде, административном центре провинции Нангархар на востоке Афганистана, - сообщает ТАСС.



По распространенной информации, неподалеку от мечети Шабархан-Ага было подорвано транспортное средство членов захватившего власть в стране радикального движения «Талибан». После взрыва велась перестрелка между талибами и, предположительно, боевиками группировки «Исламское государство в Хорасане», являющейся ответвлением экстремистской организации «Исламское государство» (ИГ).



Напомним, что после ухода из Афганистана коллективных сил НАТО, и с приходом к власти движение Талибан, ситуация в стране сильно накалилась. Периодически звучат взрывы, активизировались террористы Исламского Государства, и по оценке специалистов создается ситуация, когда НАТО придется вновь возвращаться в регион для обеспечения мира и стабильности.



Другие подробности случившегося пока не приводятся.



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