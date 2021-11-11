

В парламент Беларуси не поступал проект закона о признании оккупированных Россией территорий Грузии

11.11.2021 13:01





Проекта закона о признании Цхинвальского региона/ т.н. Южной Осетии и Абхазии в белорусском парламенте нет, сообщили в Палате представителей Национального собрания, комментируя появившиеся накануне сообщения в ряде Тelegram-каналов.



"Такого документа у нас нет. Этот вопрос вообще не является объектом законодательного регулирования", – заявили Sputnik в Секретариате нижней палаты белорусского парламента.



В свою очередь заместитель председателя комиссии по международным делам Палаты представителей Олег Гайдукевич назвал эту информацию "фейком и чушью".



"Только закончилось заседание нашей комиссии, нет такого проекта закона. А именно наша комиссия готовит подобные проекты документов", - сказал он.





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