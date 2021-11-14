

Зеленский: У границы Украины моблилизованы около 100 тысяч российских солдат

14.11.2021 14:57





По заявлению президента Украины Владимира Зеленского, у границы с Украиной находятся около 100 000 российских солдат. Информацию об этом распространяет Reuters.



Как отмечает Зеленский, информацию об активных передвижениях российских войск Киеву передали страны Запада.



«Надеюсь, что весь мир теперь ясно увидит, кто хочет мира и кто концентрирует почти 100 000 солдат на нашей границе», - заявил президент Украины в видео, размещенном на его веб-странице.



Медиа пишет, что передвижения российских войск возле границы Украины вызвали опасения касательно возможного нападения. Москва опровергла подобные интерпретации и выразила претензию в связи с повышением активности в регионе трансатлантическим альянсом НАТО.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





